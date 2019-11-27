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"الأرض المعلقة" يحصل على جائزة "إنسان فيلمز" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
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جائزة إنسان فيلمز
جائزة "إنسان فيلمز"
أحمد رمضان متولي
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اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي الذي ينعقد للعام السادس كأحد الفعاليات الرئيسية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك بمشاركة "إنسان فيلمز" أحد الرعاة الرئيسيين للملتقى.

 

شهد الحفل تسليم جائزة "إنسان فيلمز" وقيمتها سبعة آلاف دولار أمريكي لمشروع الفيلم الفائز وقام بتسليمها محمد فهمي مؤسس إنسان فيلمز بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم.

 

هذا وكانت لجنة التحكيم المكونة من السيناريست مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسسة والمديرة العامة لشركة ميديا لونا نيو فيلمز، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتلفزيونية جورج ديفيد قد اختارت مشروع فيلم "الأرض المعلقة"  من مصر للمخرجة نادين صليب والمنتجة هاله لطفي ليفوز بجائزة "إنسان فيلمز" لهذا العام وقاما بتسلم الجائزة خلال الاحتفال.

 

من جانبه عبر محمد فهمي مؤسس إنسان فيلمز عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي ورعاية المهرجان، كما تقدم بالتهنئة لمحمد حفظي، عضو مجلس إدارة إنسان فيلمز ورئيس المهرجان على التقدم الملموس في كافة فعاليات المهرجان والأفلام المشاركة والضيوف الموجودين.

 

وأضاف فهمي أن "إنسان فيلمز" بصدد طرح فيلم وثائقي يقوم باستكشاف دعم تركيا المستمر لداعش، حيث يبدأ الفيلم في كوباني في عام ٢٠١٤ حين سيطرت داعش على أكثر من ٦٠٪؜ من المدينة، وتجمعت قوات حماية الشعب الكردية والجيش السوري الحر معًا لطرد الجماعة. وقال فهمي إن عدسات إنسان فيلمز سجلت إطلاق النار والقصف المستمر، حيث تناثرت الجثث في الشوارع، وتحولت معظم المباني إلى أنقاض وقامت المخرجة ليندزي سنيل يرافقها مقاتل وحدات حماية الشعب، الذي كان يبلغ من العمر ٢٠ عامًا في ذلك الوقت، بتصوير الكارثة التي أصابت المدينة المدمرة.

 

ينتهي تصوير الفيلم في الوقت الحالي حيث تم إعادة بناء كوباني وتعج بالحركة ويقوم نفس المقاتل، بأخذ ليندزي في جولة في المدينة ثم يشير إلى المكان الذي سُمح فيه لمقاتلي داعش في عام ٢٠١٤ بشن هجوم على مقاتلي وحدات حماية الشعب والجيش السوري الحر من داخل الأراضي التركية ، وهي واحدة من الحالات الكثيرة التي دعمت فيها تركيا الجماعة. 

 

من جانبه قال الدكتور أحمد كامل عضو مجلس إدارة "إنسان فيلمز" أن الغرض من هذا الفيلم الوثائقي هو استكشاف دعم تركيا طويل الأمد لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال شهادات شهود العيان، والأدلة التي لا جدال فيها ، والمقابلات مع الفاعلين الرئيسيين — مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يقاتلون داعش ، والمسؤولين الأمريكيين المشاركين في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بـداعش وأعضاء داعش أنفسهم - الذين يحكون تفصيلا كيف دعمت الحكومة التركية داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا منذ بدايتها. مضيفاً أن الفيلم سيستخدم مزيجًا من المقابلات التي تم تصويرها في وقتنا الحاضر بشكل حصري، بالإضافة إلى لقطات أرشيفية مثيرة.

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