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اختيار نجمات Little Mix لإحياء حفل BST في يوليو المقبل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختير نجمات فريق "ليلتل مكس" الغنائي البريطاني ليقدمن الفقرة الغنائية الرئيسية بحفل "بريتش سمر تايم" BST، في يوليو المقبل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن فريق "ليتل مكس"، سيشارك بجميع نجماته في المهرجان الموسيقي الذي يقام سنويا بمنطقة "هايد بارك بالعاصمة لندن.

وذكرت الصحيفة ان حفل نجمات "ليتل مكس"، ضمن مهرجان BST، سيكون ضمن جولتهن الأوروبية، غير أن هذا الحفل سيكون الوحيد الذي يقام في بريطانيا، في حين سيقمن بإحياء عدد كبير من الحفلات الأخرى بعدد من المدن الأوروبية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك بها نجمات "ليتل مكس" بمهرجان BST الموسيقى منذ عام 2014، وقد نشرا مقطع مصور على حسابهن الرسمي على موقع أنستقرام عبرن من خلاله عن سعادتهن بالمشاركة بمهرجان BST لهذا العام.

ومن المرتقب أن يجدد فتيات Little mix موقفهن الرافض لظاهرة الترحش خلال مشاركتهم بمهرجان موسيقى BST، بعد نشرهن لصورة ظهرن بها عاريات بشكل كامل، وعلى أجسادهن كتبت عبارات تعبر عن معاناتهم من التحرش.

وكتب كل من افراد الفريق ما تعرضن له من أساليب مختلفة للتحرش سواء بالسخرية من مظهرهن أو وزنهن الزائد، أو تعرضهن للتحرش باللمس.

وقام بالتقاط الصورة لفريق Little mix المصور الشهير "سايمون جونز"، والتي طرحت على صفحتهم الخاصة على موقع انستجرام.
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