"نونو" يقترب من تدريب أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع البرتغالي نونو إسبيرتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون لتولي تدريب الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة.



واقترب الإسباني أوناي إيمري من الرحيل عن تدريب "المدفعجية" في ظل النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم تحت قيادته.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية فإن نونو إسبريتو هو المرشح الأكبر حتى الآن ليتولى تدريب أرسنال خلفاً لأوناي إيمري.





وأضافت الصحيفة بأن إدارة أرسنال مبهرة بالعمل الذي فعله في ولفرهامبتون كذلك العلاقة التي بين خورخي مينديز وكيل أعماله وراؤول سانيلهي قد يساعد على إتمام الصفقة.



وكان أرسنال قد تعادل في المباراة الماضية على ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدفين لكل فريق بعدما كان متأخرًا في النتيجة.