بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم

توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس.





وأضافت المصادر، أنه تم اختيار محمد طاهر الشريف، محافظًا للإسكندرية، وطارق راشد رحمي محافظًا للغربية، ومحمد هاني محافظًا لبني سويف، وعمرو حنفي، محافظًا للبحر الأحمر، كما سيتم تعيين جاكلين عازر، لتتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبًا لمحافظ الجيزة، وحازم عمر نائبًا لمحافظ سوهاج.



