"قلق وترقب واجتماعات".. الهدوء يسيطر على ديوان محافظة البحر الأحمر

سادت حالة من القلق والترقب والهدوء التام داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة وإعلانها رسميًّا خلال الساعات المقبلة، وتحديد مصير المحافظين ما بين الإبقاء على عدد منهم، وتعيين قيادات جديدة، وأيضا تغيير عدد كبير من نواب المحافظين.





ومع تأخر إعلان حركة المحافظين فتحت مجالًا للجدل الواسع بين المواطنين عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتبادل بعض الأسماء، وجاء أبرز المحافظين الراحلين في الحركة، محافظ سوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر.





ومنذ شهرين، غاب اللواء أحمد عبد محافظ البحر الأحمر عن إدارة المحافظة، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين، في مدينة بورسعيد.





وتولت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، عقب تغيب محافظ البحر الأحمر، إدارة وتسيير أعمال المحافظة، وتتابع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، سير العمل وشهدت عقد اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير بعض المناطق بمدينة الغردقة، وصرحت مؤخرا عن إنشاء معهد لمعالجة الإدمان.



