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بايرن ميونخ ضد النجم الأحمر 6-0 في دوري أبطال أوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
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بايرن ميونخ والنجم الأحمر
بايرن ميونخ والنجم الأحمر
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تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره النجم الأحمر (ريد ستار بلجراد) الصربي بسداسية نظيفة، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.

وافتتح ليون جوريتسكا التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 14 بعدما تلقى عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك، وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أربعة أهداف متتالية في الدقائق 53 و 60 و 64 و67، واختتم كورينتين توليسو سادس أهداف المباراة في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 15 يحتل بهم صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند النقطة 3 في المركز الثالث.

وبدأ بايرن ميونخ مباراته أمام النجم الأحمر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد - خافي مارتينيز - ألفونسو ديفيس - جيروم بواتينج.

خط الوسط: كورينتين توليسو - تياجو ألكانتارا - ليون جوريتسكا.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا:-

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