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رجال الإطفاء يكافحون حريقا خطيرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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حريق ضخم
حريق ضخم
وكالات
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شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حريقًا جديدًا هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا، على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من لوس أنجلوس.

 

وأصدر رجال الأطفاء المدعومين بمروحيّات، أوامر بإخلاء 2400 منزل ونحو 5500 شخص، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية

 

 واندلع حريق "كايف فاير وسط ظروف عمل هي بين الأصعب في العالم، حسبما قال جيمي هاريس، مسؤول فريق خدمة الإطفاء في غابة لوس بادريس.

 

وأضاف انّ الحريق لم يتمّ احتواؤه بعد ولم يُعرف سببه، وقد أجّجته رياح هبّت من ناحية المحيط.

 

وكان الحريق قد اندلع، بعد ظهر الاثنين في غابة لوس بادريس الوطنيّة. وامتدّ صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتارًا، مشكّلاً بذلك تهديدًا لمدينة سانتا باربرا السياحيّة القريبة.

 

والأمطار التي يُتوَقّع هطولها قريبًا قد تُساعد رجال الإطفاء في مهمّتهم، غير أنّها قد تتسبّب أيضًا في حدوث فيضانات مفاجئة.

 

وغالباً ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

 

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الكلمات المفتاحية

ولاية كاليفورنيا الأمريكية رجال الاطفاء حرائق ضخمة

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