الطالع الفلكى الأربِعَاء 27/11/2019..دِيَابْلو رُوجْ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 18 هاتُور قبطى ، 27 تِشْرين ثَانِ رُومى، 30 رَبيعٍ الأوّل، مُمتَزِج، إبتعد عن الخلاف مع أشقائك، السّفرالبرّى مكروه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - لايفلّ الحديد إلا الحديد ، أنا جايبله عيال كاراتيه زيّو حيخلّصو عليه.(محمّد صُبيح من فيلم الأبطال-1974)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة حتى كنوع من التغيير، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهاروالثروة والوجاهة الإجتماعيّة (يحكم القوس والحوت) يزوربرج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُصادف

عيد ميلاد أسطورة الكونغ فو بروس لى والذى توفّى فى يوليو 1973 وعمره 32 سنة ، ويُصادف أن إبنه المُمثّل براندون لى توفّى أيضاً بالعام 1993 وعمره 28 سنة بسبب خطأ بأحد المشاهد ، إن كنت من عُشّاق هذا الفنان فأنت مدعوّ للتعرف على الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم شهرته بروس لى و الحقيقى لى جان فان هوى تشِن ، ظهر إسم التنين أكثر من مرّة لكلا الإسمين مع ملاحظة أن بروس لى طبقاً لعلم الأبراج الصينى قد وُلد فى عام التنين وفى ساعة التنين وهى فأل ميمُون فى ثقافتهم، مع التنبيه أن تلك الأسماء لا تُعبر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(مُتَيَقّظْ) ،(شيطان أحمر)،(إبن الدّمار)،(التنين الأحمر)،(وجه جذّاب)،(يجرى كالرّيح) ،(بُنيان قوىّ)،(يدٌ خَفيّة).





*الصّورَة المُرفَقَة بُروس لى

مع مُعلّمه يِبْ أوىْ المعروف بيِبْ مان أو إيب مان والذى كان بدوره آخر تلميذ لـ تشان وَاهْ تشون والذى قام بتلقين يِبْ خبرته وهو بعمر السّبعين ، يِبْ كان إبناً لعائلة ثريّة من مدينة فوشان وقاوم الإستعماراليابانى وتم تخليد بطولاته بفيلم إيبْ مان 2008 ، توفّى يبْ فى 2 ديسمبر 1972 بسرطان الحنجرة وتوفّى بروس لى بعده بسبعة أشهر فقط ،إيب له إبنان ، من يوتيوب إخترت لك مقاطع لبروس لى وتعريف بمُعلّمه يبْ.

1-Bruce Lee: Be like water (Inspirational)

2-The real Ip Man, 1972.

3-Ip Man/Bruce Lee- Maestro

4-Ip Man : Amazing Final Fight !

5-IP MAN TRAILER

6- Bruce Lee contra o vilão samurai: Nunchaku X Katana





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فنجان من القهوة المركّزة يفى بالغرض لتهدئة أعصابك المشدودة ونقل تروس نشاطك فى العمل للمستوى الرّابع ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: قم بحلّ خلافاتك باللين وحُلو الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين.





برج الجوزاء: الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل ، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاً عنه ، والتشميرعن ذراعيْك للعمل.





برج السّرطان: لا تكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: عليك أن تستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج العذراء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الميزان: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.





برج العقرب: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، لاتسمح للعواطف بالتشويش على أداء عملك وحكمك على الأمور بمنطقيّة.

برج القوس: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً بعيداً عن الشبهات فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الدّلو: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الحوت: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.



