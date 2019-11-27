عميد علوم القاهرة: ندعم الأنشطة الطلابية لتحقيق النجاحات الرياضية





أكد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم، جامعة القاهرة، علي دعم الكلية للطلاب في الأنشطة الطلابية، حيث فاز منذ أسبوعين الطالب أدهم محمد قنديل، بالمركز الرابع فى بطولة إفريقيا للشباب تحت سن 20 عاما بالعاصمة الغانية أكرا، حيث شارك فى هذه المسابقة 26 مشاركا من عشرة دول إفريقية.





الجدير بالذكر إن الطالب فاز بالمركز الأول فى مسابقة الشطرنج الفردى على مستوى جامعة القاهرة وأيضا فاز الطالب بالمركز الأول في التجديف علي مستوي الجامعات، مؤكدًا علي دعم كامل لطلاب في الأنشطة الطلابية والثقافية والاجتماعية.





أشار المناوي، إلى أن الكلية تنظم العديد من الرحلات وأخرهم نظمت الكلية رحلة لزيارة معالم الإسكندرية من ضمن الأنشطة الطلابية، مؤكدا بأن الطلاب لهم دور في تنظيم المؤتمرات والندوات.



