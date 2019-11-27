جامعة حلوان تنظم ندوة تثقيفية توعوية بمرض سرطان الثدي

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة ندوة تثقيفية بعنوان" خليكي في الصورة" للتوعية بمرض سرطان الثدي بحضور مسئولي جمعية بهية.





وذلك في إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للأنشطة التثقيفية والتوعوية للطلاب بهدف تنوع مصادر نشر الوعي.





وتهدف الندوة إلى توعية طلاب الجامعة وجميع فئات المجتمع حول مرض سرطان الثدي والمتابعة الذاتية، وتتناول الندوة مجموعة من المحاور وهي الحديث عن كيفية نشأه جمعية بهية، والحديث عن مرض سرطان الثدي، وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عن المرض، كما سيتم خلال الندوة فتح باب النقاش حول أراء الحضور في سبل نشر التوعية بالمرض وكيفية مواجهته، هذا بالإضافة إلى مشاركة بعض المحاربات للمرض للحديث حول رحلة العلاج.





تعقد فعاليات الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ في القاعة الموسيقية - الدور الأول - بالمكتبة المركزية جامعة حلوان.



