Advertisements
Advertisements
Advertisements

اغتيال رجل دين عراقي بالرصاص في محافظة البصرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
Advertisements
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
Advertisements

قتل رجل دين عراقي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قضاء أبو الخصيب، بمحافظة البصرة، 550 كيلومتراً جنوب بغدادن حسبما أفاد شهود عيان.

 

وأطلق المسلحون النار من سلاح كاتم للصوت على الشيخ حيدر عبد الأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية، فأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

 

وكانت محافظة البصرة شهدت اضطرابات أمنية، وسط استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني.


وتم اغتيال الناشطة الحقوقية سعاد العلي بنيران مجهولين في منطقة العباسية وسط مدينة البصرة، و وجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى إيران وقالوا إنها حرضت ميليشياتها لتصفية الناشطين في الاحتجاجات.

 

كما تم اغتيال وصيفة ملكة جمال بغداد تارة فارس بإطلاق النار عليها وهي بداخل سيارتها الفارهة من شخصين يستقلان دراجة نارية, ولم تعرف الجهات المتورطة بعملية الاغتيال, و وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ الإجراءات كافة لتعقب مرتكبي جرائم الاغتيال المتزامنة والحصول على معلومات بخصوصها.


Advertisements

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على أبرز المحافظين الراحلين في الحركة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 20 ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status