اغتيال رجل دين عراقي بالرصاص في محافظة البصرة

قتل رجل دين عراقي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قضاء أبو الخصيب، بمحافظة البصرة، 550 كيلومتراً جنوب بغدادن حسبما أفاد شهود عيان.

وأطلق المسلحون النار من سلاح كاتم للصوت على الشيخ حيدر عبد الأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية، فأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وكانت محافظة البصرة شهدت اضطرابات أمنية، وسط استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني.



