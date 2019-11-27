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نجم شهير من أبطال فيلم "تيتانيك" ضيف منى الشاذلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:12 ص
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منى الشاذلي
منى الشاذلي
رانيا ماهر
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شاركت الإعلامية مني الشاذلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره مع الممثل العالمي "بيلي زين" بطل فيلم "تيتانيك" أثناء لقاءه معاها ببرنامج "معكم" المذاع عبر قناه cbc.


وعلقت منى الشاذلي علي الصوره قائلة: "بعد مرور ٢٢ سنة .. النجم العالمي "بيلي زين" بطل فيلم " تيتانيك " قريبًا في " معكم_منى_الشاذلى
منى_الشاذلي منى الشاذلي".


جدير بالذكر أن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمي، يحل ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إزعتها اليوم الاربعاء.


ويحكي غريب عن كواليس انتصار منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وما دار بينه وبين اللاعبين قبل المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار.


ويتحدث غريب عن مفاجأته بالماسكات التي ارتداها اللاعبين أثناء دخولهم الملعب قبل نهائي البطولة، وكيف استفسر اللاعبون من اللجنة المنظمة عن مدى قانونية الأمر، من دون علم المدير الفني، قبل ان يخبرهم "خلوا بالكم الجمهور مش هيرحمكم لو مفزتوش".

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