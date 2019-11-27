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"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية للتعاون في التحول الرقمي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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سعيد العصار
سعيد العصار
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "جنرال إليكتريك ديجيتال" الأمريكية للتعاون في مجال التحول الرقمي، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "جنرال إليكتريك ديجيتال" فى إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس "الإنتاج الحربي" للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويساهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية.

وقد سبق مراسم توقيع مذكرة التفاهم عقد لقاء مع ممثلي الشركة الأمريكية، حيث تم الإشارة إلى أن الغرض من توقيع هذه المذكرة هو التعاون المشترك في مجال التحول إلى التصنيع الرقمي الذي يخدم كافة مجالات التنمية الاقتصادية، من خلال تحويل إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي إلى شركة صناعية رقمية، وذلك كنموذج يتم تعميمه في باقي الشركات بمرحلة تالية بعد نجاحه.

وذلك لضمان تعزيز الإمكانات التقنية للشركات التابعة للوزارة لتواكب التطورات المتسارعة في عالم التصنيع الرقمي، الأمر الذي سيتيح للوزارة وضع استراتيجيات قوية ومستدامة تشمل جميع القطاعات والصناعات لتعزيز كفاءة العمليات التصنيعية وتوفير التكاليف.

من جانبه أكد نبيل حبايب- الرئيس والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة جنرال إليكتريك - على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمي ناجحة.

وأشار محمد كريمة نائب الرئيس ورئيس القطاع التجاري لشركة جنرال إليكتريك ديجيتال - إلى أن مصر تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في المنطقة وفق رؤية وإستراتيجية طموحة، وأوضح أن شركته ستعمل على أن تحقق الشراكة مع "الإنتاج الحربي" نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الوزارة لتعزيز مستويات تنافسية منتجاتها واستدامة أعمالها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى الشركة الأمريكية وتطبيقاتها العصرية في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن مجموعة التطبيقات والمنصات الصناعية المبتكرة التي طورتها "جنرال إلكتريك ديجيتال" تتيح للمستخدمين حول العالم إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات والبيانات العامة، حيث أصبحت الشركة اليوم واحدة من أكبر شركات تطوير البرمجيات المتخصصة بالقطاعات الصناعية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجانبين تجتمع بصفة دورية لوضع خارطة طريق لأسلوب التنفيذ.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإنتاج الحربي جنرال إليكتريك ديجيتال الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار

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