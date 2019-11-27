3 ديسمبر.. احتفالية باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة بعين شمس

يعقد مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، احتفالية تحت عنوان "اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المدرج الرئيسي بالكلية.





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا والأستاذ الدكتور محمد رزق البحيري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأستاذة الدكتورة رندا كمال عبدالرؤوف وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع والبيئة والأستاذ الدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.



