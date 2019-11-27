ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لحقوق حلوان









أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق بجامعة حلوان، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي لعام 2020/2019 .





وأكدت الكلية عبر صفحتها الرسمية على الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجدول ولا يسمح بدخول الامتحان بعد عشر دقائق من بدء الامتحان يحظر اصطحاب الهاتف المحمول أو أي مذكرات داخل لجان الامتحان ومن يخالف ذلك يحرم من دخول الامتحان بالنسبة لمادة التطبيقات العملية علي الطلاب مراعاة المواعيد المعلنة الخاصة بها.



