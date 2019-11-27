ليفربول يتحدى نابولي في موقعة الصدارة ورد الاعتبار

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح في الساعة العاشرة مساء اليوم نظيره نابولي الإيطالي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما نابولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل فريق جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويخطط ليفربول لرد اعتباره والثأر من هزيمته بهدفين نظيفين من نابولي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي خلال اللقاء الأول الذي أقيم في إيطاليا

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تلك المباراة من أجل حسم تأهله إلى دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي أليسون - الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - اوكسيلد تشامبرلين.