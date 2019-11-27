أنطونيو بانديراس يشارك بحفل شخصية العام السنوي من مجلة Vanity Fair



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من اللقطات لأنطونيو على السجادة الحمراء للحفل، وكان برفقته صديقته نيكول كيمبل، وابنته ستيلا ديل كارمين البالغة من العمر 23 عام.



يأتي ذلك، حضر النجم الكبير أنطونيو بانديراس للعرض الخاص لفيلمه الجديد Pain and Glory، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي في دورته لعام 2019 الجاري.



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور أنطونيو للعرض الخاص للفيلم برفقة حبيبته "نيكول كيمبل"، وهو الفيلم نفسه الذي حصد عنه أنطونيو جائزة أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته السابقة.



ويعد فيلم Pain and Glory أحدث أعمل المخرج الاسباني الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو فيلم مقتبس من أحداث حقيقية عن قصة حياة الفنان الاسباني Salvador Mallo، الذي يتعرض لحالة جفاف إبداعي.



ويتكون فريق عمل الفيلم من النجم أنطونيو بانديراس الذي يجسد شخصية Salvador Mallo وبينولوبي كروز التي تجسد شخصية Jacinta Mallo وراول أريفالو الذي يجسد شخصية والد سلفادور مالو، وليوناردو سباراجليا الذي يجسد دور Federico، وأسير إتكسيناديا الذي يجسد شخصية Alberto Crespo وكيتي مانفير وسيسيليا روث التي تجسد شخصية Zulema.



وكذلك بيدرو كاسابلانك الذي يجسد شخصية Galindo، ونورا نافاسس التي تجسد شخصية Mercedes، وسوزي سانشيز وجوليت سسيرانو التي تجسد شخصية Jacinta Mallo في سن متقدمة بالإضافة لـ كارميلو جوميز وجوليان لوبيز وباكو هوركاجو وروزاليا ومارسيلو موريل وسيزار فيسينت وأسير فلوريس ونو ألبورش.



وكان من ضمن الجوائز التي ترشح لها فيلم Pain and Glory، جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان كان وقد حصدها النجم أنطونيو بانديراس، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان كان وقد حصدها الفيلم أيضا، وجائزة أفضل مخرج من مهرجان كان.



ورشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم من مهرجان Imagen Awards، ورشح لجائزة من مهرجان International Cinephile Society Awards هي Prix du Jury وجائزة أفضل ممثل، بالإضافة لترشح الفيلم لجائزة من مهرجان سيدني الدولي وهي جائزة أفضل فيلم.



وتوقع العددي من الخبراء اقتراب النجم أنطونيو بانديراس من حصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثل، غير أن الأداء المميزة للنجم خواكين فينيكس في فيلم "جوكر" سيعظم من المنافسة فيما بينهم، خاصة بعد حصد فيلم "جوكر" لجائزة أفضل فيلم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



شارك النجم الكبيرة أنطونيو بانديراس في حفل رجل العام السنوي الذي تنظمه مجلة Vanity Fair، والذي أقيم بالعاصمة الاسبانية مدريد.