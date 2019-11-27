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كريم بنزيما: ظلمونا أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
وكالات
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أبدى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني رضاه عن أداء فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم التعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال بنزيما الذي تكفل بتسجيل هدفي الريال في اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياجو برنابيو في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "كانت ليلة خاصة لأننا واجهنا منافساً قوياً للغاية، الفريق فعل كل شيء، ورغم أننا استقبلنا هدفين في النهاية، إلا أنني أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، ونحن نسير على الطريق الصحيح، لكن بشكل عام التعادل ظالم لأننا كنا الأفضل".

 

وأضاف: "النتيجة لم تكن طيبة، لأننا نرغب دائماً في الفوز، ولكن بالنظر لكل ما قدمناه داخل الملعب، فهذا هو ريال مدريد".

 

واختتم: "أعتقد أننا نسير رويداً رويداً بخطى ثابتة، نلعب سوياً كفريق، ونساعد بعضنا البعض داخل الملعب".

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