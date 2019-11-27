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اليوم.. المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس (تعرف عليهم)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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أوضحت مصادر مطلعة، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر، إلى إن الحركة تشهد تعيين عدد من نواب شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب، وأن ملامح الحركة، تتضمن تعيين محافظا جديدا للإسكندرية، ومحافظا للغربية ومحافظا لبنى سويف، ومحافظا للبحر الأحمر، ونائبًا لمحافظ الإسكندرية، ونائبًا لمحافظ الجيزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.


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