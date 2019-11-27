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فنان شهير ينهار بالبكاء لحظة تكريمه (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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أجهش الفنان السوري "ذياب مشهور" 73 بالبكاء خلال تكريمه في احتفالية يوم الثقافة التي أقامتها وزارة الثقافة السورية كونه الوحيد الذي لم يقدر على اعتلاء المنصة لاستلام الجائزة، فوصلته وهو على كرسيه، حينها لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.

ويُعد مشهور من أشهر المطربين الشعبيين في سوريا، ولد في دير الزور عام 1946 في بلدة الموحسن، التي اشتهرت باسم "موسكو الصغرى" لارتفاع نسبة حائزي التعليم العالي فيها.

غنى التراث الفراتي، واشتهر محليا وعربيا خاصة بعد مشاركته الفنان دريد لحام في الأعمال الدرامية، 

فنان شهير ينهار بالبكاء لحظة تكريمه (صور)
فنان شهير ينهار بالبكاء لحظة تكريمه (صور)
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الكلمات المفتاحية

موسيقى فنان فن شهير ذياب مشهور بكاء

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