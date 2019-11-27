مصدر لـ"الفجر": استدعاء محافظ قنا ترقبا لحركة المحافظين الجدد





قال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، سافر إلى القاهرة في الأمس، عقب استدعاؤه في القاهرة.





ورجح المصدر أن استدعاء الهجان، يأتي في إطار حركة المحافظين الجدد، خاصة وأن محافظ قنا أبلى بلاء حسنا خلال الفترة الماضية، وربما يتم التجديد له، أو نقله إلى محافظة أخرى.





وتابع أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أتم عامه السادس بين أهالي قنا، أنهى فيها 129 خصومة ثأرية بالمحافظة، خاصة خصومة السحالوة والمخالفة، والتي عرفت بأعنف الخصومات الثأرية في الفترة الأخيرة من بعد الثورة المصرية.





ولد اللواء عبدالحميد الهجان بمحافظة الجيزة في 13 يناير 1952، وحصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وبكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986، وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى مساعد رئيس الهيئة والأمين العام لهيئة الرقابة الإدارية.



