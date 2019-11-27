Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يفاضل بين الثنائي لحل أزمة وسط الريال

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
Advertisements

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تدعيم مركز خط الوسط بالفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات المقبلة، في ظل تراجع مستوي اللاعبين في هذا المركز خلال الموسم الحالي.


وتضع إدارة نادي ريال مدريد عدة خيارات أمام الفرنسي زيدان لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يستقر المدرب الفرنسي عن اللاعب الذي سيقود خط وسط الفريق في المرحلة القادمة.


زيدان يرفض رويز وإريكسن:
وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قام بترشيح الثنائي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، وفابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لاختيار أحدهما للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.


وتواصل مسئولو ريال مدريد مع وكيل أعمال "رويز" لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أما إريكسن يرحب باللعب ضمن صفوف النادي الملكي، ولم يجدد عقده مع توتنهام حتي الآن ـأملا في تحقيق هذا الحلم قريبًا.


ولكن يرفض "زيدان" التعاقد مع رويز وإريكسن، ويتمسك بالحصول على خدمات مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي يراه الخيار المناسب لقيادة خط وسط الملكي في الفترة المقبلة.


وحاول نادي ريال مدريد التعاقد مع بوجبا الصيف الماضي، ولكن تمسك نادي مانشستر يونايتد باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، ووضع عوائق مالية امام النادي الملكي لمنعه من اتمام الصفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ أقل من ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يُضحي بـ"كروس" للتعاقد مع بوجبا وإريكسن

زيدان يرفض ثنائي توتنهام وأياكس ويصر على بوجبا

نابولي يحدد سعر بيع لاعبه إلى ريال مدريد

ريال مدريد يتخلى عن صفقة بوجبا للتعاقد مع نجم البريميرليج

"صفقة مدوية".. ريال مدريد يحدد البديل في حالة فشل التعاقد مع بوجبا

ليس بوجبا.. ريال مدريد يسعي لحسم صفقة "المايسترو".. و100 مليون يورو تنهي الحكاية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status