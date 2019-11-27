زيدان يفاضل بين الثنائي لحل أزمة وسط الريال





يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تدعيم مركز خط الوسط بالفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات المقبلة، في ظل تراجع مستوي اللاعبين في هذا المركز خلال الموسم الحالي.





وتضع إدارة نادي ريال مدريد عدة خيارات أمام الفرنسي زيدان لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يستقر المدرب الفرنسي عن اللاعب الذي سيقود خط وسط الفريق في المرحلة القادمة.





زيدان يرفض رويز وإريكسن:

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قام بترشيح الثنائي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، وفابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لاختيار أحدهما للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وتواصل مسئولو ريال مدريد مع وكيل أعمال "رويز" لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أما إريكسن يرحب باللعب ضمن صفوف النادي الملكي، ولم يجدد عقده مع توتنهام حتي الآن ـأملا في تحقيق هذا الحلم قريبًا.





ولكن يرفض "زيدان" التعاقد مع رويز وإريكسن، ويتمسك بالحصول على خدمات مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي يراه الخيار المناسب لقيادة خط وسط الملكي في الفترة المقبلة.