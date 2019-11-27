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ميسي يطالب نيمار بالعودة إلى برشلونة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة أرسل رسالة مفاجئة إلى نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

وكشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن نص الرسالة التي طالب فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي البرازيلي نيمار بالعودة إلى برشلونة مُشيرًا إلى أنه سيرحل عن الفريق في غضون موسمين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن رسالة ميسي إلى نيمار جاءت عقب هزيمة برشلونة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برباعية نظيفة على يد ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد وودع البطولة في سيناريو درامي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ميسي ذكر في رسالته إلى نيمار بأنه بإمكانهما تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عندما يكونا بجانب بعضهما البعض، حيث طالبه مباشرةً بالعودة إلى صفوف الفريق الذي رحل عنه قبل انطلاق موسم 2017.

وجاء نص رسالة ميسي إلى نيمار على النحو الآتي :"لن نفوز بدوري أبطال أوروبا إلا إذا كنا جنبا إلى جنب، أريدك أن تعود، سأرحل في غضون سنتين وستأخذ مكاني".

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية مؤخرًا بأن نيمار حدد شرطا وحيدا للبقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار مازالت لديه الرغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى فريقه السابق برشلونة ولكن في حالة نجاح باريس في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال فأنه قد يبقى.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن عقد نيمار دا سيلفا مع باريس ينتهي في صيف 2021 بعد انضمامه إلى حديقة الأمراء من برشلونة في 2017 في صفقة بلغت 222 مليون يورو.
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