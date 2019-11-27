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محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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كشفت بعض المصادر، أن الحركة الجديدة للمحافظين، سوف تشمل تعيين محمد هاني، محافظا لبني سويف، ومحمد طاهر الشريف لمحافظة الإسكندرية، وتعيين جاكلين عازر نائبا له.

وأشارت إلى أنه سيتم تعيين طارق راشد رحمي، محافظا للغربية، وعمرو حنفي للبحر الأحمر، وإبراهيم ناجي الشهابي، نائبا لمحافظ البحيرة.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال ساعات، على أن تشمل حوالي 40 قيادة من المحافظين ونوابهم.

وأشارت المصادر، إلى أنه الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.

ولفتت المصادر إلى أن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب سوف يكون لهم النصيب الأكبر في التعيينات في الحركة الجديدة.
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