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صحيفة إسبانية تكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
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ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني سيفوز بالكرة الذهبية وذلك للمرة السادسة في تاريخه على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني قد تم إبلاغه بالفعل بتتويجه بالجائزة على الرغم من أن حفل توزيع الجوائز سيكون يوم الإثنين في الثاني من ديسمبر المقبل كما أن فريقًا من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد سافر بالفعل إلى برشلونة من أجل إجراء التقرير المصور والمقابلة مع ميسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي هو ضمن قائمة تضم ثلاثة نجوم للتتويج بالجائزة هذا العام بالإضافة إلى منافسه الدائم وغريمه التقليدي البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي نجح في الفوز بالدوري الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سجل 36 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 36 مباراة خاضها ذهابًا وايابًا تحت قيادة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني.

وحقق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة رقماً قياسياً جديداً في أكتوبر الماضي في المباراة التي فاز بها فريقه الإسباني على مضيفه سلافيا براج التشيكي وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة سلافيا براج والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.
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ميسي برشلونة افضل لاعب في العالم

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