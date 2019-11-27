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رسالة نارية من ميسي لنيمار بعد ريمونتادا ليفربول

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
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نيمار وميسي
نيمار وميسي
علي ماهر حلمى
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فجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة عن حوار مثير دار بين النجمين اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برسلونة الاسبانية ونيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر واتساب عقب ريمونتادا ليفربول الإنجليزي الشهيرة أمام برشلونة الاسباني في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني ارسل في رسالة نصية لنيمار قال فيها: "سنحرز دوري أبطال أوروبا فقط إذا كنا معا أريدك أن تعود الي برشلونة بعد عامين سأترك النادي وستأخذ أنت مكاني بعدها".


وقالت الصحيفة أن الرسالة النصية على "واتساب" معلومات مثيرة، وهي رغبة ميسي لعودة نيمار لبرشلونة، وكذلك خطة ميسي بترك برشلونة في 2021 وجاءت رسالة ميسي بعد الهزيمة "الصادمة" فورا، لتوضح رغبة النجم الأرجنتيني الكبيرة في عودة زميله السابق، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2015 مع النادي الكتالوني وجاءت الرسالة قبل صيف شهد محاولات شد وجذب بين برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار، الذي كان في طريقه للعودة إلا أن الصفقة فشلت في الشهر الأخير من سوق الانتقالات، لأسباب لم تتضح كثيرا حتى الآن.


يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور نصف النهائي رغم فوزه علي ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ إلا أن مباراة الإياب قد انتهت بفوز النادي الإنجليزي العريق بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ليتأهل للمباراة النهائية ويحقق البطولة الأوربية السادسة في تاريخه.
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الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي برشلونة باريس سان جير مان

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