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نجم بروسيا دورتموند يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:14 ص
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
علي ماهر حلمي
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أعلنت تقارير ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند الألماني ومدربه السويسري لوسيان فافر تلقيا ضربة موجعة قبل مواجهة نادي برشلونة الاسباني غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وذالك بعد تأكد غياب مهاجم النادي الألماني بروسيا دورتموند اللاعب الدولي الإسباني باكو ألكاسير عن مباراة القمة أمام برشلونة الاسباني على أرضية ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة بسبب المرض.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة الاسباني أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويرغب نادي برشلونة الاسباني في استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة و الحصول علي الثلاث نقاط لضمان التأهل رسميا للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يسعي نادي بروسيا دورتموند الألماني في الحصول علي نتيجة إيجابية تحافظ على مركز المؤهل للدور القادم من البطولة الأوربية العريقة.
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