مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي عودة لاعب وسط الفريق المعار في الخارج إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.







الأهلي يفكر في تدعيم مركز وسط الفريق



ويرغب النادي الأهلي في تدعيم مركز الوسط داخل الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة بسبب كثرة إصابات لاعبو هذا المركز.





قطع إعارة أكرم توفيق من الجونة



وظهر تفكير داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بقطع إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق من نادي الجونة في الشتاء القادم لتدعيم مركز وسط الفريق.





فايلر يرفض عودة أكرم توفيق إلى الأهلي



ورفض رينيه فايلر عودة أكرم توفيق إلى صفوف الأهلي في الشتاء القادم وقطع إعارته ويفضل أن يدرس إعادته في الانتقالات الصيفية القادمة.





وسيقوم النادي الأهلي بالبحث عن لاعب وسط أخر لضمه في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق.





أكرم توفيق يحصد بطولة مع منتخب مصر



يذكر أن أكرم توفيق كان قد حصد لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة منتخب مصر الأولمبي منذ عدة أيام حيث قدم أداء قوي مع المنتخب وساهم في تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.