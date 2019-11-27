Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على القناة الناقلة للحلقة الثانية من "المؤسس عثمان"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تذاع اليوم الأربعاء ثاني حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل".

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

تعرف على القناة الناقلة للحلقة الثانية من "المؤسس عثمان"
تعرف على القناة الناقلة للحلقة الثانية من "المؤسس عثمان"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل دراما المؤسس عثمان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ أقل من ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. اليوم عرض أولى حلقات "المؤسس عثمان"

عاجل.. تعرف على القناة الناقلة للحلقة الأولى من مسلسل "المؤسس عثمان"

منافسة شرسة بين "ممالك النار" و"المؤسس عثمان" بالتزامن مع عرض المسلسلين في نوفمبر الجاري

عاجل.. ننشر ترددات القناة الناقلة لـ "المؤسس عثمان"

تعرف على ملخص الحلقة الأولى "المؤسس عثمان" وتردد القنوات وموعد عرض المسلسل

تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "المؤسس عثمان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status