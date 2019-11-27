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هل يلحق محمد صلاح بمواجهة نابولي اليوم؟

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
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تتضارب الأقاويل والتقارير حول إمكانية مشاركة المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في مواجهة فريقه اليوم من عدمها.


ليفربول يستعد لمواجهة نابولي

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفليد.


إصابة محمد صلاح وغيابه عن ليفربول

وكان محمد صلاح يعاني من إصابة في كاحله الأيسر منذ فترة طويلة منعته من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.


كما غاب محمد صلاح عن مواجهة ليفربول ضد نادي كريستال بالاس الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصل على جزء أكبر من الراحة رغم تعافبه.


احتمالية لحاق محمد صلاح بمواجهة نابولي اليوم

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أمس الثلاثاء أن محمد صلاح تدرب مع نادي ليفربول بشكل طبيعي ويمكنه اللحاق بمباراة نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.


رأي كلوب في إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة نابولي

كما تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال كلوب في تصريحات صحفية أمس: "صلاح ظهر بشكل جيد بالفعل أول أمس.. والأمس لم يكن كذلك لذا سنرى ما سيحدث غدًا"، مضيفا "لست قلقًا عليه".


مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 17 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.


ترتيب ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بينما يتواجد نادي نابولي في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.
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