موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب كامب نو معقل البلوجرانا مباراة قوية تجمع بين فريقي برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم كليمنت توربين، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين للتأهل للدور القادم من البطولة الأقوي أوروبيا.







موعد مبارا ة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا



يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا



يحل فريق بوروسيا دورتموند الألمانى ضيف ثقيل على نظيره برشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





التشكيل المتوقع لفريق برشلونة الإسبانى أمام بوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا





حراسة المرمى : تير شتيجن



خط الدفاع : واجو، بيكيه اومتيتي، جونيور



خط الوسط : دى يونج، بوسكيتس، جريزمان، ديمبلي، ليونيل ميسي



خط الهجوم : لويس سواريز





التشكيل المتوقع لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى أمام برشلونة الإسبانى



حراسة المرمى :بوركي



خط الدفاع : بيسرزك، فيجل، هوملز، شميلزر



خط الوسط : فيتسل، جوريرو، رويس، أشرف حكيمي، سانتشو



خط الهجوم : باكو ألكاسير