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التشكيل المتوقع للسعودية أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:37 ص
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منتخب السعودية
منتخب السعودية
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة قوية بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 24".


من المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.


وبدأت بطولة كأس الخليج العربي، أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.


ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات؛ بعدما حقق فوزا ثمينا أمام منتخب أوزباكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية.


ويتواجد منتخبي السعودية والكويت في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين، وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.


التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة الكويت:-

من المتوقع أن يدفع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، ومحمد البريك، فيما سيضع سلمان الفرج، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهم سالم الدوسري، ويحيى الشهري، وهتان باهبري، فيما سيقود هجوم المنتخب السعودي عبد الله الحمدان.


حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج - عبد الله عطيف

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - يحيى الشهري - هتان باهبري

خط الهجوم: عبد الله الحمدان


ويتواجد منتخبي السعودية والكويت في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين، وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.


ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.
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