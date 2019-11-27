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تعرف على أبرز المحافظين الراحلين في الحركة المنتظرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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توقعت بعض المصادر المطلعة، أن تشمل حركة المحافظين الجديدة عدة محافظات، وهي: المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، مطروح، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر".

وأكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال ساعات، على أن تشمل حوالي 40 قيادة من المحافظين ونوابهم.

وأشارت المصادر، إلى أنه الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.

ولفتت المصادر إلى أن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب سوف يكون لهم النصيب الأكبر في التعيينات في الحركة الجديدة.
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