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"أول يوم في البعد" للهضبة تتخطى مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب أكثر من 1,068,966 مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

وتصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب "ترند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.


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الكلمات المفتاحية

يوتيوب عمرو دياب الهضبة الفجر الفني

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