موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا للعودة لمنافسات الدوري الإنجليزي، بعد التعادل أمام فريق شاختار دونيستيك الأوكرانى بهدف لكل منهما فى لقاء أقيم على ملعب الاتحاد أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي فريق السيتي مع نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي يستضيف ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل مباراة قوية حينما يحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل على نيوكاسل بين جماهيره فى مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





ويسعي مانشستر سيتي فى الفوز على نيوكاسل من أجل الإستمرار فى مطاردة منافسه ليفربول على لقب البريميرليج خاصة وأن السيتى متراجع هذا الموسم فى جدول الترتيب عن الريدز المتصدر بفارق 9 نقاط كاملة ويحل ثالثا بجدول الترتيب خلف ليستر سيتي الذى يحتل المركز الثانى.







وحقق مانشستر سيتي الفوز خلال مباراة الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي على فريق تشيلسي بهدفين لهدف سجلهم كل من كيفين دى بروين ورياض محرز بينما سجل هدف البلوز نجولو كانتى.