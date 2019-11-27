عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى إصابة قوية خلال مواجهة الفريق اليوم الثلاثاء ضد نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هازارد يغادر ملعب مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ولم يستطع هازارد استكمال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ليخرج بديلا بمساعدة أفراد الجهاز الطبي ويدخل الويلزي جاريث بيل بدلا منه في الدقيقة 68.





وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إصابة هازارد قوية وليست بسيطة مثلما يتخيلها البعض وقد تتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة.





أخر تطورات إصابة هازارد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هازارد خضع إلى فحوصات بالأشعة قبل أن يغادر ملعب سانتيجو برنابيو وجميع المؤشرات تقول أن نتيجة الأشعة إيجابية.





كما أكدت التقارير أن هازارد كان يسير بالعكازات عقب خروجه من المباراة ولكنه ظهر بعد ذلك مع بعض مشجعي ريال مدريد داخل الملعب بدون هذه العكازات.





فحص طبي جديد لهازارد

كما ذكرت التقارير الصحفية أن هازادر سيخصع إلى فحص طبي غدا الأربعاء 27 نوفمبر بالرنين المغناطيسي في مستشفى سانتياس موراليخا لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب.









نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.