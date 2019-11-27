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نجم الأهلي يرفض التهميش من جديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:52 ص
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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أبدي أحد نجوم الفريق الأول بالنادي الأهلي غضبه الشديد بسبب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، وعدم إشراكه في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وطلب الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل حال استمرار استبعاده من المباريات.


صلاح محسن غاضب من مدرب الأهلي:
مهاجم الأهلي الشاب صلاح محسن غير سعيد داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة "فايلر" وعدم الدفع به في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، مما تسبب في تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة وظهر ذلك جليًا خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.


مهاجم الأهلي يطلب الرحيل في الشتاء:

ويرغب صلاح محسن في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي حال استمرار ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق.


وطلب "محسن" من الجهاز الفني للأهلي الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي واستعادة مستواه ثم العودة للفريق مجددًا حال الحاجة لجهوده الفنية.


وكلف مهاجم الأهلي وكيل أعماله للبحث عن عروض محلية أو خارجية لمغادرة القلعة الحمراء في يناير المقبل.


صلاح محسن يشارك في تأهل الفراعنة للأولمبياد:

وكان صلاح محسن ضمن كتيبة منتخب مصر الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر خلال الاسابيع الماضية، كما ساهم مع زملائه في تأهل المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
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الكلمات المفتاحية

منتخب الاولمبي فترة الإنتقالات الاهلي

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