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عاجل.. يوتيوب يعيد أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد بعد 20 يوما من حذفها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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أعاد موقع يوتيوب الشعهير أغنية "إنساي" الشهيرة لمحمد رمضان وسعد لمجرد بعد حذفها قبل نحو شهر تقريبًا.

وأبقى يوتيوب على عدد المشاهدات القياسية التي حققها الكليب كما، حيث تخطت مشاهداته الـ 180 مليون مشاهدة منذ طرح الأغنية للمشاهدة والاستماع في يوليو الماضي.

يذكر أن إدارة "يوتيوب" حذفت كليب "نساي" في 4 نوفمبر الجاري، في خطوة فاجأت محبي النجمين.

وأعرب مخرج الفيديو كليب حسام الحسيني، عن غضبه من حذف الأغنية، رغم نجاحها الكبير، ولم تكشف إدارة موقع "يوتيوب" عن أسباب حذف الفيديو كليب، حتى الآن، وكان الفيديو كليب قد تجاوز أكثر من 100 مليون مشاهدة.

قال حسام الحسيني، أنه لا يعلم السبب وراء حذف الكليب، وأشار إلى أنه لا توجد أي بلاغات ضد الأغنية، وهذا ما يجعل الأمر غير مفهوم حتى اللحظة.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو كليب أغنية "إنساي"، هي أول عمل يجمع بين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، واسطاع الكليب بعد طرحه بساعات أن يتصدر "تريند" الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، والأغنية بالهجة المصرية والمغربية. 

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