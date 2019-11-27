شاهد.. "مصر من السماء" فيلم يرصد نهضة مصر من الفراعنة حتى الآن



وقال حسام أبو المجد مخرج الفيلم، إن الهدف منه، إظهار مصر للمواطنين بطريقة جديدة، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت بتصوير الآثار، ثم انتقلت إلى النهضة الحديثة، وانتهت إلى تصوير المشاريع القومية العملاقة التى يتم انشائها حاليا.



وأوضح أن العمل والتجهيز له استغرق عام كاملا، مشيرا إلى أن الأمر تطلب موافقات عدة من كافة أجهزة الدولة.



وأشار "أبو المجد" إلى انه لم يستطيع كافة المشاريع التى تنشئها الدولة خلال الفترة الحالية، واكتفى بتصوير 20 مشروع فقط، موضحا أنه كان من بين فريق العمل أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، تعجبوا من حجم المشاريع.



عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، فيلم وثائقي بعنوان "مصر من السماء"، ويرصد جمال مصر التاريخية والحديثة، والنهضة التنومية التى تحدث حاليا.