أهداف مباراة - يوفنتوس 1 × 0 أتلتيكو مدريد

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.