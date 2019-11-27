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أهداف مباراة - يوفنتوس 1 × 0 أتلتيكو مدريد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد مرعي
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حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل  باولو ديبالا يوفنتوس الوحيد في المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من كرة ثابتة من الجهة اليسرى في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

 وبهذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحسم الفريق الإيطالي صدارته لتلك المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.
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