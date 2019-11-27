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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء "أمطار ورياح خفيفة"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
جرجس ميلاد
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، بينما ليسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قد تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنها وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والدلتا، ويصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال البلاد، ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما قد يؤدي لإضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 18 24
شبين الكوم 18 24
طنطا 18 24
دمنهور 15 23
الإسكندرية 12 23
بلطيم 16 23
مطروح 12 23
السلوم 12 22
سيوة 09 22
بورسعيد 16 23
دمياط 15 24
الزقازيق 15 24
الإسماعيلية 12 24
السويس 14 24
العريش 18 24
رفح 17 23
رأس سدر 18 24
نخل 08 25
نويبع 18 24
طابا 16 23
كاترين 06 19
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 30
الغردقة 17 29
مرسى علم 20 28
الفيوم 15 25
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 12 25
سوهاج 17 26
قنا 18 28
الأقصر 16 31
أسوان 16 33
أبوسمبل 19 33
الوادي الجديد 13 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 29
حلايب 23 28
رأس حدربة 23 27    
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طقس اليوم الأربعاء طقس اليوم درجات الحرارة الأربعاء العامة للأرصاد الطقس

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