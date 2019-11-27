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أبرز أرقام الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
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بوابة الفجر
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إنتهت الجولة الخامسة من المجموعات الأربع الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مواجهات قوية ونتائج مثيرة، لعل أبرزها تعادل باريس سان جيرمان من قلب ملعب سانتياجو بيرنابيو مع ريال مدريد، وفوز يوفنتوس أمام ضيفه أتليتيكو مدريد في قمة المجموعة الرابعة، وسداسية نارية لبايرن ميونخ وأولى مباريات مورينو في دوري الأبطال مع توتنهام.


وشهدت الجولة العديد من النتائج والأرقام القياسية السلبية والإيجابية، نقدم لكم أبرزها من خلال التقرير التالي.


الجدار نافاس

بالتأكيد يعض المدرب زين الدين زيدان أصابع الندم على التفريط في الكوستاريكي الدولي بعد تألقه أمام فريقه السابق.


تصدى نافاس لعشرة أهداف محققة، وهو المعدل الأكبر للنادي الباريسى منذ عام 2003، وفق أوبتا الإحصائية.


مبابي المئوي وبنزبما يواصل كتابة التاربخ

وصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي للمباراة رقم 100 في مع النادي الباريسي في جميع البطولات.

كما لعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الريال المتألق وصاحب ثنائية فريقه في المباراة، لقائه رقم 100 في تاريخه في دوري الأبطال، معادلاً رقم باتريس إيفرا لاعب مانشستر بونايتد الأسبق.


مورينيو المتنوع.

بخوضه أولي مباراياته في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام، أصبح سادس فريق يشرف عليه مورينيو في دوري الأبطال، معادلاً رقم رافائيل بينيتيز وكلاوديو رانييري، وخلف كارلو أنشيلوتي الذي أشرف على 8 أندية مختلفة.


ليفاندوفسكي المدمر

سجل ليفاندوفسكي رباعية في 14 دقيقة و 31 ثانية، وهي الرباعية الأسرع في تاريح دوري الأبطال، كما رفع عداد أهدافه في البطولة في المركز الخامس، برصيد 63 هدفاً، خلف كلاً من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وراؤول جونزاليز وكريم بنزيما.


هانز فليك المتألق

في أول مباراياته الاربع، سجل فليك 16 هدفاً دون دخول مرماه أي خدف، ومحققاً اربعة إنتصارات، كأفضل بداية لأي مدير فني قاد بايرن ميونخ في تاريخه.


بايرن الرباعي

بعد رباعية ليفاندوفيسكي ومن قبلها رباعية جنابري ضد توتنهام، أصبح بايرن ميونخ النادي الوحيد في تاريخ البطولة الذي يمتلك لاعبان يسجلان رباعيتين في نفس النسخة.


شاختار ضحية جوارديولا المفضلة

خلال 12 مواجهة مع شاختار دونيستيك الأوكراني، حقق جوارديولا 9 إنتصارات، كأكثر الأندية التي حقق بيب الفوز عليها عبر تاريخه التدريبي.


أتليتيكو مدريد يعاني في ملعب يوفنتوس

بعد هزبمة الروخي بلانكوس بهدف نظيف، أصبح النادي الإسباني هو النادي الوحيد رفقة روزنبرج النرويجي الذي يخسر من يوفنتوس على ملبعه في تورينو، دون هز شباك السيدة العجوز.


أتالانتا الوافد الجديد

أصبح نادي أتالانتا الإيطالي، النادي العاشر في تاريخ إيطاليا الذي يحقق فوزاً في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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