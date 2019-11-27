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آمنة نصير تدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ما عدا حالة واحدة (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
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آمنة نصير
آمنة نصير
جرجس ميلاد
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رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، التعليق على نبأ حصول إحدى المسيحيات على حكم قضائي بأحقيتها في ميراث والدها بالتساوي مع شقيقها، قائلة إنها ليس لها الحق في المعارضة أو قبول الحكم، لأن الأمر يتعلق بالنصوص الدينية الخاصة بالمسيحيين.

وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن القاعدة الشرعية في توزيع الميراث المعمول بها حاليا، وهي "الرجل يرث ضعف المرأة" لا تطبق إلا في حالة واحدة، حينما يتولى الرجل الانفاق على شقيقته، ويقوم بتجهيزها عند زواجها.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه حاليا أى فتاة يمكنها أن تتقدم للمحكمة ضد شقيقها الذي حصل على ضعف ميراثها، لتطالبه بالتساوي، والقاضي ينصفها، معقبة: "دا اجتهادي الشخصي "، قائلة: "مع احترامي للنص القرآني، ولكن لغياب الحكمة التي من أجلها يرث الرجل ضعف الانثى، على البنت أن تتقدم بشكوى للقضاء، والقاضي ينصفها".
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الكلمات المفتاحية

الميراث الاسلام الشريعة أمنة نصير

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