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تصريحات مثيرة لعناد قبل مباراة السعودية ضد الكويت

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تحدث ثامر عناد مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، عن فرص بلاده للمنافسة على كأس الخليج العربي الـ 24 والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف عناد، أن منتخب بلاده لن يكون منافسًا قويًا على التتويج باللقب، على الرغم من أنه صاحب التتويج الأكثر في تاريخ البطولة، موضحًا أن التأثر بالإيقاف الدولي سيكون له عوامل سلبية كبيرة.

وأضاف عناد: "أعتقد أن الكل يعرف ظروف المنتخب الكويتي والإيقاف 4 سنوات ومشاكل الرياضة الكويتية".

وأضاف: "بالتأكيد هذا أثر على المستوى الرياضي لجميع اللعبات، وحتى على المراحل السنية رأينا ابتعادا كليا للمنتخبات الكويتية لمدة 4 سنوات".

وتابع عناد: "كأس الخليج ليس لها أي مقياس، وحتى الفريق المستعد والمرشح يمكن ألا يفوز بالبطولة".

واختتم عناد: "البطولة بدأت من قبل بدايتها الحقيقية في أرض الملعب، إنها بطولة صعبة جدا وقوية جدا خارج الملعب، الضغط الإعلامي والضغط الجماهيري وخصوصية هذه البطولة أمور تعطي لها طابعا خاصا سواء للمدرب أو الإداري أو الإعلامي أو اللاعب، إنها بطولة يستحق المرء أن يتعب فيها وأن يكون مشاركا".

ويلعب المنتخب الكويتي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من "السعودية، وعمان، والبحرين".

وكان الاتحاد الدولي رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد إيقافه لأكثر من أربع أعوام، بسبب تدخل الحكومة في شؤون كرة القدم.
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