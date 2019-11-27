تحدث لاعبي ريال مدريد الإسباني عقب تعادل الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.







تعرف علي ما قاله لاعبي الملكي بعد مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا:





وقال ‏توني كروس لاعب وسط ريال مدريد:" هذه ليست النتيجة التي نستحقها لسنا سعداء، ‏إنها واحدة من أفضل المباريات في الموسم لكنها انتهت بالتعادل، كيلور نافاس قدم مباراة عظيمة وقد اوقف بعض تسديداتي، مبابي لديه جودة عالية ولكننا دافعنا ضده بشكل جيد".





وقال كريم مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني:" النتيجة لم تكن جيدة لأننا دائماً ما نريد الفوز بالمباراة، نحن نستمر شيئا فشيئا وكلنا نلعب معًا كفريق واحد وقدمنا مباراة أكثر من رائعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي".





وأضافت كورتوا حارس مرمي ريال مدريد الإسباني:" لقد لعبنا مباراة ضد فريق كبير. من المؤسف أن نستقبل هذين الهدفين في النهاية.





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"لقد كانت مباراة رائعة أود لعب هذه المباريات كل يوم، كنا قادرين على تسجيل 4 أو 5 أهداف، لكن الحظ لم يحالفنا وهو ما نتقبله لأنه جزء من كرة القدم لكنني استمتعت باللقاء وأعتقد أن الجماهير تشاطرني ذات الرأي، ‏عاد باريس للمباراة بفضل أخطائنا، وهو أمرٌ قابل الحدوث. لا أعتقد أن التبديلات غيرت من نتيجة المباراة اليوم كنا الطرف الأفضل كما كانوا هم الأفضل في الذهاب، ‏نعمل جاهدين لكي نتحسن. لاعبونا هم نفس اللاعبين قبل شهر من الآن عليكم التحلي ببعض الصبر وسنحاول أن نستمر باللعب هكذا دائما."