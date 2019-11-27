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بعد إطلاق قمر"طيبة 1".. بشرى سارة لمستخدمي الانترنت (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
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القمر الصناعي طيبة 1
القمر الصناعي طيبة 1
جرجس ميلاد
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أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بشرى سارة لمستخدمي الانترنت في مصر، بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، مؤكدا أن تكلفة الإنترنت والاتصالات الهاتفية عبر القمر الصناعي ستكون أقل من الشبكات الأرضية.

وأوضح "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تكاليف تشغيل القمر أقل من تشغيل الشبكات الأرضية، مشيرًا إلى أن هناك شركة وطنية للاتصالات لخدمة الأقمار الصناعية هي التي سوف تتولى تسويق خدمات "طيبة 1".

وأشار إلى أن الهواتف التي ستستخدم هذا القمر من الممكن أن تختلف عن الهواتف المحمولة الموجودة الآن، مؤكدا أن الأعطال الموجودة في الشبكة الأرضي للإتصالات أو للأنترنت سوف تتلاشى نهائيًا مع القمر الصناعي.

وأضاف قائلا: "الخدمة ستستمر للمواطن بشكل متواصل، ولن يشعر بوجود أي مشاكل فنية"، مشيرا إلى أن هناك فريق من المتخصصين المصريين، قاموا بالتدريب في فرنسا على تشغيل قمر "طيبة 1"، لافتَا إلى أن تشغيل القمر سيكون بأيادي مصرية.
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