في ذكرى وفاة ملك الرومانسية.. معلومات تسمعها لأول مرة عن الراحل





يحتفل الوسط الفني هذه الأيام بذكرى وفاة الفنان عامر منيب واسمه بالكامل عامر محمد بديع منيب، مغني مصري ولد بالجيزة، ينتمي لعائلة فنية فجدته الراحلة ماري منيب، واستطاع الفنان عامر منيب صاحب زمن الفن الجميل ان يكسب قلوب جماهيره وحقق العديد من النجاحات.













ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عن الراحل.1- ولد عامر في 2 سبتمبر في عام 1963.2- تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا.3- تعين معيدا بكليته، لما يمتاز به من مهارة وذكاء.4- اعتاد على الفن منذ صغره، فكان دائم الذهاب إلى مسرح "نجيب الريحاني" مع جدته.5- كان عاشقًا للغناء منذ ذكره، إلى جانب التمثيل.6- كان دائم قضاء أوقات بغناء أغاني عبد الحليم حافظ.7- حصل على تذكرة سفر إلى أستراليا، للحصول على درجة الدكتوراة والعمل بإحدي الجامعات بها.8- أظهر الفنان نور الشريف ومحمود ياسين والموسيقار حلمي بكر، إعجابهم الشديد بصوته حين ألح عليه زملائه بالغناء.9- أصر الموسيقار حلمي بكر على عدم سفر عامر منيب إلى أستراليا، وأن يبقى بمصر لانتظاره مستقبل مليأ بتحقيق جميع أمنياته.10- خضع لدروس لتعليم الموسيقى مع الأستاذ عاطف عبد الحميد.11- قام بتكوين فرقة صغيرة بالغناء.12- قام ببيع سيارته الخاصة، واستدان من أصدقاءه لكي يتمكن من دفع أجر فرقته الموسيقية.13- استدان مرة أخرى من أصدقائه، لكي يتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، مثل مدحت العدل وصلاح الشرنوبي ورياض الهمشري.14- أصدر في عام 1990م، ألبومه الأول "لمحى" وحقق نجاحا كبيرا، رغم قلة الترويج لدعاياه.15- شارك في مجال التمثيل، فقدم عدة أفلام منها سحر العيون، الغواص، كامل الأوصاف، كيمو وأنتيمو.16- صدر له العديد من الألبومات منها أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، لمحى، الله عليك، وياك، هعيش، حب العمر، حظي من السما، كل ثانية معاك.17- حصل على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل لعام 2003م، وجائزة أفضل مطرب لعام 2006م.18- لقب من قبل جمهوره بلقب ملك الرومانسية.19- تزوج من إيمان الألفي، وأنجبا ثلاث بنات هما: مريم وزينة ونور.20- أصيب بسرطان القولون، وكافح مع المرض لسنوات طويلة.21- توفي في 26 نوفمبر بعام 2011م، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز الـ45 عاما22- أصيبت حالة من الحزن من قبل جمهوره لوفاته، وحتى الأن يشيدون به ويبكون على فراقه ودائم في قلوبهم لم يمت23- صدر له بعد وفاته بعامين، أغنية "جيت على بالي" للفنانة لطيفة.24- تم إصدار أغنيته الوطنية "العسكرية المصرية"، تحت إشراف زوجته.25- لعب الحظ دوره مرة أخرى، وولدت لنا الساحة الغنائية أجيال من عائلة عامر منيب لإستكمال مسيرته الغنائية وهما ابن أخيه الفنان "خالد منيب" الذي يتمتع بصفات عمه وصوته، وابنته "مريم عامر منيب".