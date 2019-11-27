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قبل لقاء نابولي.. ماذا يفعل محمد صلاح في مواجهاته الأوروبية ضد الطليان؟ (أرقام)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:25 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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يستعد نجمنا المصري محمد صلاح لخوض مباراة جديدة رفقة فريقه الإنجليزي ليفربول ضد فريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 – 11 – 2019، علي أرضية ستاد "أنفيلد" معقل الليفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة ليفربول الأخيرة ضد كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، حيث كان عائدًا لتوه من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، ورفض الألماني يورجن كلوب المخاطرة والدفع خلال اللقاء، وفضل الإبقاء عليه جليس مقاعد البدلاء طوال اللقاء.


وسيكون "ًصلاح" جاهزًا لقيادة التشكيل الأساسي لليفربول أمام نابولي في مباراة اليوم، حيث يعتبر من العناصر الهامة الذي يعتمد عليها الألماني يورجن كلوب في صفوف الريدز، ويعول عليه كثيرًا لمساعدة الفريق في تحقيق الفوز علي حساب نابولي في لقاء اليوم.


أرقام محمد صلاح ضد نابولي الإيطالي:

تقابل نجمنا المصري مع فريق نابولي في 8 مباريات رسمية سابقة، (4 مع روما – 1 مع فيورنتينا – 3 مع ليفربول)، فاز في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات أمام الفريق الإيطالي، وتعادل في مباراة وحيدة.


ونجح "مو صلاح" في تسجيل هدفين خلال مواجهاته السابقة ضد نابولي، كما صنع هدفين أيضًا.


أما بالنسبة للمباريات الودية، لعب "صلاح" مباراتين وديتين ضد نابولي خلال تواجده مع ليفربول، الأولي كانت عام 2018 وفاز فريقه 5 -0 وسجل نجم منتخب مصر الهدف الثالث بالمباراة، بينما خسر الفريق الإنجليزي المباراة الثانية في يوليو الماضي بنتيجة 3-0.


الفرعون المصري "مُرعب" الطليان أوروبيًا:

واجه "صلاح" فريقين إيطاليين فقط خلال مشاركاته السابقة بالبطولات الأوروبية في رحلته الاحترافية وهما (نابولي "3 مباريات" – روما "4 مباريات")، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل مباراة وحيدة، وسجل اللاعب المصري 4 أهداف، وصنع هدفين في شباك أندية إيطاليا "أوروبيًا".


وجاءت مواجهات "صلاح" ضد الطليان في بطولات أوروبا كالتالي:

- دوري أبطال أوروبا:

تقابل نجم منتخب مصر مع فريق نابولي الإيطالي في 3 مواجهات في دوري الأبطال، جاءت جميعها خلال ارتدائه قميص فريق ليفربول الإنجليزي، خسر فريقه مباراتين، وفاز مباراة وحيدة، وسجل "صلاح" هدفًا في شباك الفريق الإيطالي في دور المجموعات بالموسم الماضي.


والتقي ايضًا مع فريق روما الإيطالي في دوري الأبطال موسم 2017 – 2018 بالدور نصف النهائي، وفاز فريقه 5 – 2 في إنجلترا، وسجل "صلاح" هدفين وصنع مثلهما، بينما خسر فريقه في لقاء الإياب بنتيجة 4-2.


- الدوري الأوروبي:

التقي "صلاح" مع فريق إيطالي واحد في بطولة الدوري الأوروبي، وهو فريق "روما" وتقابل معه في مباراتين خلال احترافه ضمن صفوف فيورنتينا موسم 2014 -2015، وانتهت المباراة الأولي بفوز الفيولا 3-0، بينما تعادل الفريقين في المباراة الثانية 1-1، وسجل نجمنا المصري هدف فريقه.
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