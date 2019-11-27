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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ترتيب مجموعة ليفربول ونابولي :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل فريق جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.


موعد مباراة ليفربول ضد نابولي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضد فريق نابولي الإيطالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي :-

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تلك المباراة من أجل حسم تأهله إلى دور الثمن نهائي من دوري ابطال اوروبا، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-


أليسون - الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - اوكسيلد تشامبرلين.


نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي :-

وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا هاما على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريق الإيطالي مع سالزبورج بالجولة الماضية، وحقق فريق ليفربول الفوز على فريق جينك في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.


ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن هذة المباراة أيضا خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه في مباراته ضد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يشارك أيضاً مع منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي، وأشار كلوب إلى صعوبة مشاركة صلاح في تلك المباراة قبل تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد فريق كريستال بالاس.
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